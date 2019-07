SIX Swiss Exchange-Aktienkurs BOBST-Aktie:

51,05 CHF -2,39% (25.07.2019, 16:58)



ISIN BOBST-Aktie:

CH0012684657



WKN BOBST-Aktie:

764529



Ticker-Symbol BOBST-Aktie:

4J7



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BOBST-Aktie:

BOBNN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BOBST-Aktie:

BBBSF



Kurzprofil BOBST Group SA:



Die BOBST Group SA (ISIN: CH0012684657, WKN: 764529, Ticker-Symbol: 4J7, SIX Swiss Ex: BOBNN, Nasdaq OTC-Symbol: BBBSF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen und Services für die Substratverarbeitung, den Druck und die Weiterverarbeitung in den Bereichen Etiketten, flexible Materialien, Faltschachteln und Wellpappe.



Das 1890 von Joseph Bobst in Lausanne, Schweiz, gegründete Unternehmen BOBST ist in mehr als 50 Ländern vertreten, besitzt 14 Produktionsstätten in 8 Ländern und beschäftigt mehr als 5 600 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2018 endete, einen Umsatz von CHF 1 635 Millionen. (25.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BOBST-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die BOBST-Aktie (ISIN: CH0012684657, WKN: 764529, Ticker-Symbol: 4J7, SIX Swiss Ex: BOBNN, Nasdaq OTC-Symbol: BBBSF).Weiterhin stabiler Umsatz angestrebt: Obwohl der Umsatz im 1H19 im Jahresvgl. um 3,4% zurückgegangen und der Auftragsbestand um 9% gesunken sei und im 2H19 weiterhin mit negativen Währungseffekten zu rechnen sei, visiere BOBST für das GJ19 weiterhin einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau an. Angesichts des anhaltenden Handelskrieges und der Unsicherheiten durch den politischen Druck, den Verbrauch von Einwegplastik zu reduzieren, erscheine Pomrehn dieses Ziel recht ambitioniert. Trotz der aktuellen Marktschwäche plane BOBST, seine Investitionen dieses Jahr auf CHF 60 bis 70 Mio. zu erhöhen.Margen unter Druck: Nach einer EBIT-Marge von nur 2,0% im 1H19 dürfte die Marge im GJ19 unter 5% bleiben. Dies liege an einem ungünstigen Produktmix, Preisdruck, Kosten im Zusammenhang mit den digitalen Initiativen des Konzerns und dem Ausbau der Service-Organisation.Der Analyst senke seine bereinigten EPS-Schätzungen für das GJ19, GJ20 und GJ21 um 12%, 9% und 4%, wobei er den erwarteten Buchgewinn aus den angestrebten Immobilienverkäufen in Frankreich und den USA ausklammere. Er befürchte, dass der Preisdruck weiter die Margen belasten werde, wenn sich die Marktnachfrage nicht in den nächsten Quartalen erhole. Auf Basis seines aktualisierten DCF-Modells ergebe sich ein neues Kursziel von CHF 60 (bisher: CHF 65).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BOBST-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs BOBST-Aktie:45,88 EUR -1,88% (25.07.2019, 17:14)