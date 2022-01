Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Das französische Finanzinstitut BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) entstand im Jahr 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Es bietet universelle Leistungen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft weltweit an. Über ein dichtes Netz an Zweigstellen sowie Online-Banking vermarktet das Finanzinstitut zahlreiche Produkte aus dem Finanzierungs- und Anlagenbereich. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in die drei Bereiche: Corporate and Institutional Banking, Retail Banking und Investment Solutions. (31.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der BNP Paribas S.A. (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) ein Kauf.Die BNP Paribas sei in Europa unter den Großbanken eine Hausnummer. Die Franzosen würden immer mehr in die Lücke im Aktienhandel vorstoßen, die durch den Rückzug vieler europäischer Konkurrenten entstehe. Die Kriegskasse sei satt gefüllt und die Dividende attraktiv. Allerdings sei das erst die Ausgangsbasis für das Strategieupdate im März.Anfang des Jahres sei die Übernahme der Prime-Brokage-Geschäftsteile der Deutschen Bank abgeschlossen worden. Diese habe sich im Rahmen ihrer Sanierung komplett aus dem Handel mit Aktien zurückgezogen, da die Wettbewerbsposition zu ungünstig gewesen sei. Prime-Brokerage sei ein Teilbereich des Investmentbanking, wo es um Dienstleistungen für institutionelle Kunden und Hedgefonds gehe.Olivier Osty, Chef des Marktbereichs der Bank, habe in einem Bloomberg Interview gesagt: "Ich wüsste nicht, warum wir in den nächsten Jahren in Europa nicht der erste Akteur im Aktiengeschäft sein sollten. Wir haben alle Karten in der Hand." Das Geschäft gelte als volatiler und daher riskanter als andere Geschäftsbereiche von Banken. Da die BNP Paribas die Erträge während der Pandemie durch eine konservative Geschäftspolitik relativ stabil habe halten können, scheine das Risiko für den Gesamtkonzern gut vertretbar."Wenn wir in Europa die Nummer eins sind, werden amerikanische Kunden viel mehr mit uns zusammenarbeiten, und wir können möglicherweise den fünften oder sechsten Platz in den USA anvisieren", so Osty weiter. Nicht nur für weitere Zukäufe im Investmentbanking stehe reichlich Kapital zur Verfügung. Denn zum Jahreswechsel sei der Verkauf der US-Sparte für 16 Milliarden Dollar an die Bank of Montreal aus Kanada eingetütet worden.Die Dividendenrendite für 2022 werde derzeit auf sechs Prozent geschätzt. Es sei wahrscheinlich, dass die BNP die Dividende und Aktienrückkäufe erhöhe. Ob sich daraus eine zweistellige Rendite ergebe, müsse sich zeigen. Neben Ausschüttungen könne das Geld auch für strategische Zukäufe verwendet werden.Die Aktie sei in jedem Fall ein Kauf, denn auch die Bewertung mit einem KGV von 8 sei günstig. Wenig schwankungsanfällige Aktien mit einer hohen Dividendenrendite böten derzeit einen Puffer für jedes Depot. Der Chart hat zuletzt wichtige Durchschnittslinien nach oben verlassen, Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2022)