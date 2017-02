Börse Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (10.02.2017/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Aktienanalysen von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) charttechnisch unter die Lupe.Seit Mitte Dezember habe sich die BNP-Aktie mit dem ultimativen "Deckel" aus den verschiedenen Hochpunkten seit 2009 bei rund 60 EUR auseinandergesetzt. Nachdem der Banktitel bereits im Januar deutlich an Momentum verloren habe, habe die aktuelle Wochenkerze für eine negative Entscheidung gesorgt. Schließlich stehe auf Wochenbasis mit hoher Wahrscheinlichkeit ein "bearish engulfing" zu Buche, welches sogar die Körper der drei vorangegangenen Kerzen umschließe. Per Saldo hätten sich die eingangs angeführten Hürden deshalb wieder einmal als zu hoch erwiesen, zumal beim Blick auf den MACD ein neues Ausstiegssignal drohe.In dieser Gemengelage definiere die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 51,13 EUR) und dem Hoch vom Juni 2016 bei 50,67 EUR den nächsten wichtigen Auffangbereich. Für den ganz großen Befreiungsschlag - sprich eine langfristige Bodenbildung - sei nach wie vor ein "Lüften" des eingangs erwähnten "Deckel" bei gut 60 EUR vonnöten. Bis dahin müssten die Bullen kleinere Brötchen backen und ihre Ambitionen (zunächst) zurückstellen.Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:57,043 EUR +0,29% (10.02.2017, 08:38)