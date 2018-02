Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

65,08 EUR +0,65% (20.02.2018, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

65,08 EUR +0,73% (20.02.2018, 17:35)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (20.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analystin Brigitte Martineau-Trauner von der LBBW:Brigitte Martineau-Trauner, Analystin der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).BNP habe in 2017 von den Zuwächsen in den Sparten Corporate - und Institutional Banking CIB (+15% EBT) und International Financial Services (+18% EBT) sowie von rückläufigen Risikokosten (-11%) profitiert. Allerdings habe das CIB in der zweiten Jahreshälfte unter niedrigerer Kundenaktivität und geringer Volatilität gelitten. Das Privatkundengeschäft (Sparte Domestic Markets +5% EBT) werde vor allem im französischen Markt vom niedrigen Zinsniveau gedrückt. Hier sei erst 2019 mit einer Entlastung durch langsam steigende Zinsen zu rechnen.Die Bank wolle durch ihren Transformationsplan 2017-2020 nachhaltige Einsparungen von 2,7 Mrd. EUR erreichen (Ende 2017: 0,5 Mrd. EUR). Dies treibe aber zunächst die operativen Kosten in die Höhe. 900 Mio. EUR von geplanten 3 Mrd. EUR seien bereits in die digitale Transformation investiert worden. Das Verhältnis der Kredite zu den Einlagen sei mit rund 95% gut, allerdings enthalte die Bilanz hohe Finanzaktiva (ca. 43%), die über den Kapitalmarkt refinanziert würden. Diese Abhängigkeit werde durch ein umfangreiches Liquiditätsportfolio (285 Mrd. EUR) und diversifizierte Fundingquellen abgemildert. Die harte Kernkapitalquote CET1-Quote (fully loaded) sei auf 11,8% (Ziel 2020: 12%) gestiegen. Die Leverage Ratio habe bei 4,6% und somit über dem Zielwert für 2020 von 4% gelegen.Brigitte Martineau-Trauner, Analystin der LBBW, empfiehlt, die BNP-Paribas-Aktie zu halten. Sie habe sich 2017 auch in einem in Frankreich Anfang des Jahres volatilen Umfeld vergleichsweise gut behauptet und sei derzeit nahezu fair bewertet. Das Kursziel belasse die Analystin daher bei 65,00 EUR. Dies halte sie auch auf Basis einer Peergruppenbetrachtung für gerechtfertigt. (Analyse vom 20.02.2018)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: