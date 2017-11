Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

63,27 EUR +0,78% (22.11.2016, 12:40)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (22.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Francois Neuez von Goldman Sachs:Jean-Francois Neuez, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Der Analyst sei bereits davon ausgegangen, dass die französische Bank nach Maßgabe des internationalen Finanzstabilitätsrates künftig nur noch einen zusätzlichen Eigenkapitalpuffer von anderthalb statt wie bisher 2% vorhalten müsse. Seine Kaufempfehlung beruhe auf der Annahme, dass das Wertpapier aufwerte, weil die bisher als kapitalschwach wahrgenommene Bank jetzt als Wette auf Dividendenzahlungen gelte.Jean-Francois Neuez, Aktienanalyst von Goldman Sachs, belässt die BNP Paribas-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 82,00 Euro. (Analyse vom 22.11.2017)Tradegate-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:63,281 EUR +0,51% (22.11.2016, 12:50)