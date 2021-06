Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

92,44 EUR -0,57% (23.06.2021, 11:18)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (23.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Münchener Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 88 Euro auf 96 Euro.Der BMW-Produktionsvorstand Nedeljkovic habe gegenüber dem "Handelsblatt" (Ausgabe vom 22.06.2021) geäußert, dass der Konzern die Produktionskosten je Fahrzeug bis 2025 um 25% (ggü. 2019er Niveau) senken wolle. Zudem solle die Jahresproduktionskapazität vor dem Jahr 2030 auf über 3 Mio. Autos erhöht werden (zum Vergleich bisherige Rekordproduktion des BMW-Konzerns: 2,56 Mio. Automobile (Jahr 2019)), was Diermeier aber in Anbetracht eines weiter (strukturell) wachsenden (globalen) Automarktes nicht überrasche. Der Analyst begrüße die gestiegene Kostensensibilität des BMW-Managements sowie die erhöhte Transparenz.BMW sei aufgrund seiner vergleichsweise geringen Größe mit Nachteilen (vergleichsweise geringere Skaleneffekte) konfrontiert. Zusätzlich sinke die Wertschöpfung (je Fahrzeug) durch den strukturellen Wandel zur Elektromobilität (Batterie, die von BMW v.a. extern beschafft werde, habe den größten Anteil an der Wertschöpfung eines E-Fahrzeugs). Gleichzeitig halte BMW aber an der generellen Margenzielsetzung für das Kernsegment Automobile (EBIT-Marge: 8% bis 10%) fest (2018 bis 2020 nicht erreicht, 2021: Erreichen des Zielkorridors v.a. wegen positivem Sondereffekt nach Erachten des Analysten wahrscheinlich).Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 12,39 (alt: 12,03) Euro; EPS 2022e: 11,68 (alt: 11,15) Euro). Damit rechne er allerdings nach wie vor nicht mit dem Erreichen des Rekord-EPS (13,07 Euro) aus 2017. Die BMW-Stammaktie notiere aktuell aber auch noch 25% unter ihrem Allzeithoch (123,75 Euro aus März 2015).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% lautet das Rating für die BMW-Stammaktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 23.06.2021)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:92,52 EUR -0,31% (23.06.2021, 11:32)