Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -0,04%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -0,29%, NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) -0,85%



Der Nikkei Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) profitiere von einem schwachen Yen (aktuell: 21.160,29 Vortag: +0,6%).



Am Karfreitag bleibe wie in Frankfurt auch die Börse in New York geschlossen.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) hätten sich nach langen Verhandlungen auf eine Fusion ihrer Carsharing-Töchter DriveNow und Car2Go geeinigt. Sie sollten jeweils 50% an dem Gemeinschaftsunternehmen halten. Neben dem Carsharing würden auch Taxivermittlung, Mitfahrgelegenheiten, Parkplatz- und Ladesäulensuche angeboten.



Der Reisekonzern TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) stärke das Geschäft mit Dienstleistungen am Urlaubsort. Dafür kaufe die TUI für 110 Mio. EUR die Sparte "Destination Management" von Hotelbeds. Ziel sei es, den Kunden Dienstleistungen und Freizeitangebote am Ferienort anzubieten. Dieser Markt belaufe sich weltweit auf rund 140 Mrd. EUR und wachse jährlich um 7%.



Der Gewerbeimmobilien-Investor Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) profitiere von steigenden Mieten und sinkenden Leerständen. Das operative Ergebnis (FFO I) sei 2017 um 77% auf 293 Mio. EUR in die Höhe geschossen. Das aktuelle Portfolio dürfte auf Jahresbasis einen FFO I von 369 Mio. EUR erzielen, laut Aroundtown. Die Dividende solle um 44% auf 0,23 Euro je Aktie steigen. (29.03.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem überwiegend schwachen Verlauf dämmte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seine Verluste letztlich spürbar ein, so die Analysten der NORD LB.Unterstützung sei vom verhalten freundlichen Start der US-Börsen sowie einem schwächerenEurokurs gekommen. Der TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) sei im Sog des Ausverkaufs an der technologielastigen NASDAQ am Vortag in einen Abwärtsstrudel geraten.DAX -0,25%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) -0,55%, TecDAX -2,85%