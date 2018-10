ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (04.10.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BMW tritt auf die Bremse - AktienanalyseDie Liste der DAX-Unternehmen, die ihre Geschäftserwartungen für das laufende Jahr nach unten korrigieren mussten, wird immer länger: Zuletzt trat auch BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) auf die Bremse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.So solle das Ergebnis vor Steuern nun "moderat unter dem Vorjahreswert" liegen. Bislang sei der Autobauer davon ausgegangen, die 10,7 Mrd. Euro des Vorjahres erreichen zu können. Auch für das Kernsegment Automobile seien die Erwartungen angepasst worden. Statt leicht zu steigen, sollten die Erlöse nun leicht sinken.Zudem solle die EBIT-Marge in der Autosparte nur noch mindestens sieben Prozent betragen. Bislang habe BMW einen Wert zwischen acht und zehn Prozent in Aussicht gestellt. Zur Begründung habe BMW unter anderem auf den Handelsstreit, der für "eine sich verschärfende Marktsituation und Ungewissheit" sorge, sowie die branchenweit erforderliche Umstellung auf den neuen Prüfzyklus WLTP erwiesen, der auf mehreren europäischen Märkten zu erheblichen Angebotsverwerfungen und einer unerwartet hohen Wettbewerbsintensität geführt habe. Hinzu kämen hohe Vorleistungen für die Mobilität der Zukunft sowie Belastungen aus Wechselkurseffekten.Die meisten Analysten würden der Aktie daher zunächst keine großen Sprünge zutrauen. Einen drastischen Einbruch erwarte allerdings auch niemand. Schließlich habe die Aktie seit Januar bereits um zehn Prozent korrigiert. (Ausgabe 39/2018)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:78,42 EUR -0,36% (04.10.2018, 11:17)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:78,51 EUR -0,92% (04.10.2018, 11:19)