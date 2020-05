Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (29.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Nicht nur der Volkswagen-Konzern treibe seine Elektroauto-Offensive in China voran. Auch der Premium-Autobauer BMW setze auf China. Gemeinsam mit seinem chinesischen Partner Brilliance China Automotive werde BMW in den kommenden drei Jahren rund 3,67 Milliarden Euro investieren.Während VW in seinen beiden Werken in Foshan in absehbarer Zeit ausschließlich Elektroautos fertigen wolle, setze BMW in seinen Werken in China auf Flexibilität. BMW wolle neben E-Autos und Plug-In Hybride auch Autos mit Verbrennungsmotor bauen.China gelte nicht nur als Leitmarkt für Elektroautos, sondern sei der wichtigste Automarkt der Welt. Das CAR-Institut erwarte für 2020 rund 17,9 Millionen neu verkaufte Autos im Reich der Mitte. Zum Vergleich: für die USA würden die Experten einen Absatz von rund 13,6 Millionen Autos erwarten. Mit dem Ausbau des Joint Ventures in China stelle BMW die Weichen für die Zukunft.Vorstand Oliver Zipse habe bei BMW zuletzt für viele neue Impulse gesorgt. Die Produkte würden einen guten Eindruck machen. In punkto E-Mobility gehe der Autobauer nicht den gleichen konsequenten Weg wie VW. Aufgrund der Größe habe BMW auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Allerdings zeichne sich BMW durch eine hohe Flexibilität aus.Aus technischer Sicht sollte die BMW-Aktie bis in den Bereich zwischen 48,50 Euro und 49,50 Euro konsolidieren, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: