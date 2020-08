Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

58,14 EUR +3,43% (04.08.2020, 17:35)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (05.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Im ersten Quartal sei BMW noch halbwegs ordentlich davongekommen: Obwohl der Absatz um 21 Prozent eingebrochen sei, habe der Autobauer 574 Mio. Euro Gewinn gemacht - mehr als VW und Daimler zusammen. In Q2 sei auch BMW aufgrund der Coronavirus-Pandemie wie erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Dennoch habe BMW besser abgeschnitten als erwartet.Unter dem Strich habe ein Verlust von 212 Mio. Euro gestanden, wie BMW am Mittwoch in München bekannt gegeben habe. Der Umsatz sei um 22,3 Prozent auf 19,97 Mrd. Euro gesunken.Analysten hätten im Vorfeld einen Umsatzrückgang um 22 Prozent auf 20,00 Mrd. Euro erwartet. Beim EBIT hätten Analysten mit einem Verlust von 410 Mio. Euro gerechnet, nach einem Gewinn von 2,2 Mrd. im Vorjahreszeitraum.BMW-Vorstandschef Oliver Zipse habe von "vorsichtiger Zuversicht" für das zweite Halbjahr gesprochen. Klinge vielversprechend. Und auch die BMW-Aktie sehe technisch spannend aus. Nach dem Einbruch wegen der Corona-Pandemie bis auf 39,20 Euro habe sich der Titel wieder auf 60,00 Euro nach oben gearbeitet. Die anschließende Konsolidierung habe knapp über der 90-Tage-Linie geendet. Nun gelte es, die wichtige 200-Tage-Linie bei 60,83 Euro zu überwinden. Dadurch würde die BMW-Aktie ein neues Kaufsignal generieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:56,20 EUR -3,10% (05.08.2020, 09:14)