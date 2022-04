XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

77,08 EUR -0,50% (26.04.2022, 16:49)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (26.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Ausbruch des Krieges habe BMW jeglichen Transport per Zug durch Russland eingestellt, so ein Sprecher des Unternehmens. Während ein Großteil der Fahrzeuge in China produziert werde, würden immer noch einige Fahrzeuge aus Europa dorthin transportiert, bisher per Zug. Nun würden alle Exporte nach China mittels Schiffen gehandhabt. Aufgrund der aktuell hohen Frachtraten dürfte die Verschiffung für einen Anstieg der Transportkosten sorgen.In einer neuen Studie zu BMW habe Horst Schneider, Analyst bei der Bank of America, sein Kursziel von 98 auf 95 Euro gekürzt. Seine Einstufung habe er auf "halten" belassen. Seine Prognosen habe er für zahlreiche Autobauer gesenkt. Geringere Verkaufszahlen und höhere Kosten bei möglicherweise fallenden Preisen würden Gewinnrückgänge bedeuten, schreibe Schneider. Mit seinem Kursziel liege der Analyst dennoch deutlich über dem aktuellen Kurs von 77,65 Euro.Sowohl das gesenkte Kursziel als auch der Umstieg auf den Schiffstransport würden nicht nur BMW treffen. Da ein Großteil der Fahrzeuge für den chinesischen Markt auch dort gebaut werde, sollte der Transport per Schiff den Konzern nicht groß beeinflussen. Langfristig sollten die Chancen für BMW nicht schlecht stehen, allerdings sind andere Autobauer besser positioniert, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BMW-Aktie. (Analyse vom 26.04.2022)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:76,58 EUR -2,73% (26.04.2022, 17:04)