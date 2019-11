Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (06.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer BMW habe nach einem schwierigen Jahresbeginn im dritten Quartal wieder Tritt gefasst. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern habe im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum um 32,9 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro zugelegt, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in München mitgeteilt habe. Das sei mehr gewesen als von den Analysten im Vorfeld erwartet.Die viel beachtete operative Marge im Kerngeschäft Automobilbau sei um 2,2 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent gestiegen. Im Vorjahr hätten die Einführung des Abgas- und Verbrauchstests WLTP sowie hohe Gewährleistungsrückstellungen belastet. Zudem habe BMW von dem gestiegenen Anteil an teuren Stadtgeländewagen (SUVs) profitiert. Zwischen Juli und September sei der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 7,9 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro gewachsen, unter dem Strich hätten mit 1,55 Milliarden Euro 11,5 Prozent mehr Gewinn gestanden. Die Prognose habe das Management bestätigt.Dennoch; Der neue BMW-Chef Oliver Zipse habe noch viel Arbeit vor sich. Er müsse den Konzern schneller und beweglicher machen. Zu träge sei sein Vorgänger Harald Krüger gewesen, was das wichtige Thema Elektromobilität angehe.Zipse müsse das Sparprogramm umsetzen, mit dem bis Ende 2022 insgesamt 12 Milliarden Euro erzielt werden sollten. Ob er nicht noch einmal nachschärfen müsse, werde sich auch in den Zahlen der kommenden Monate zeigen. Für BMW ebenfalls ein großes Thema sei die nach wie vor ungelöste Brexit-Frage. BMW baue den Mini im Stammwerk in Oxford und wolle künftig auch den Elektro-Mini unter anderem dort fertigen.Bei gut 72,50 Euro sei das BMW-Papier derzeit weit weg vom Zwischenhoch bei 97,50 Euro Anfang 2018. Ganz zu schweigen vom Rekordhoch im Frühjahr 2015 bei 123,75 Euro. Favorit von "Der Aktionär" bleibe im Autosektor unter den deutschen Autobauern die Aktie von Volkswagen. VW fahre mit seiner Elektro-Strategie sowohl BMW als auch Daimler weit voraus. Europaweit sollten Anleger auf Ferrari setzen, so Jochen Kauper. (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: