ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (26.08.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BMW beendet Erholung - ChartanalyseDie BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) befindet sich seit März 2015 nach einem Allzeithoch bei 123,75 EUR in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von Juli 2016 bis Januar 2018 habe es innerhalb dieser Bewegung eine große Erholung von 63,38 EUR auf 97,50 EUR gegeben, aber am 29. Mai 2019 sei der Autowert erstmals unter 63,38 EUR gefallen. Inzwischen habe sich die Aktie darunter etabliert und sei bereits auf 58,04 EUR abgefallen.AusblickDas Chartbild der BMW-Aktie mache einen bärischen Eindruck. Die Abwärtsbewegung könnte noch mehrere Wochen andauern und mittelfristig zu Abgaben in Richtung 48,50 bis 48,00 EUR führen. Dort würde BMW auf eine potenzielle unter Begrenzung der Abwärtsbewegung seit März 2015 treffen. Ein Ausbruch über 61,14 EUR wäre ein kleines positives Signal für die Bullen. In diesem Fall wäre eine Erholung bis 63,38 EUR und vielleicht sogar ca. 66,75 EUR möglich. (Analyse vom 26.08.2019)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:58,32 EUR -0,17% (26.08.2019, 08:23)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:58,70 EUR (23.08.2019)