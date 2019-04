WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (18.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) charttechnisch unter die Lupe.Im Februar und März habe die BMW-Aktie jeweils neue Verlaufstiefs hinnehmen müssen. Die beschriebenen zyklischen Tiefs hätten aber keinen neuen Verkaufsdruck mehr nach sich gezogen. Zusammen mit den positiven Divergenzen, die sowohl der RSI als auch der MACD signalisieren würden, sei dies ein Indiz für einen reifen Abwärtstrend. Für eine Trendwende spreche zudem die jüngste Candlestickkonstellation. So dokumentiere der ausgebildete "morning star" den mittlerweile laufenden Gezeitenwandel. In diesem Kontext notiere der Autotitel aktuell an einer ganz wichtigen Schwelle. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 75,40 EUR) bilde zusammen mit dem 61,8%-Retracement des Hausseimpulses von Juli 2016 bis Januar 2018 (76,41 EUR) sowie dem seit Mai vergangenen Jahres bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 76,34 EUR) den entscheidenden Kumulationswiderstand. Gelinge ein nachhaltiger Befreiungsschlag, würden die horizontalen Hürden bei rund 82 EUR - verstärkt durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 82,34 EUR) - das nächste Erholungsziel definieren. Aufgrund des jüngsten Ausbruchs gelte es ein Rebreak der Glättung der letzten 38 Wochen zu verhindern, denn dadurch würde ihre konstruktive Einschätzung negiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:77,25 EUR +1,11% (17.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:77,01 EUR -0,50% (18.04.2019, 08:53)ISIN BMW-Aktie:DE0005190003