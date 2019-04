WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (25.04.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: dem Gesamtmarkt hänge die gerade einmal nahe dem Fünf-Monats-Hoch gehandelte BMW-Aktie noch deutlich hinterher. Umso interessanter erschienen aber aktuelle Kaufsignale. Gleich drei davon hätten sich rund um die Ostertage ergeben. So sei das bisherige Jahreshoch vom 19. März in dynamischer Manier überwunden worden. Zudem notiere der Autowert erstmals wieder seit Mai 2018 nachhaltig über dem 200-TageDurchschnitt. Darüber hinaus sei der damals gestartete Abwärtstrend überwunden worden. Alle Faktoren zusammen würden im 76er-Bereich schon einmal eine grundsolide Unterstützung ergeben, von der aus die nächsten Hürden in Angriff genommen werden könnten. Auffällig sei zunächst die 38,2-Prozent-Fibonacci-Marke der 2018/19er-Abwärtswelle, die zusammen mit einer waagrechten Zone vom Oktober 2018 um 79 Euro hemmend wirken könnte. Kursziel einer tradingorientierten Position könnte aber das Niveau 82,50/83 Euro sein, wo das 50-Prozent-Retracment mit dem vom Allzeithoch ausgehenden Abwärtstrend korrespondiere. Als Orientierung für deren Stop-loss diene der inzwischen um 72,80 Euro wieder leicht steigende 55-Tage-Durchschnitt. Dieser habe Anfang April mehrmals gehalten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.04.2019)