Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (27.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der Autobauer BMW habe am Mittwoch nach Börsenschluss starke vorläufige Eckdaten vermeldet. Dank besserer Geschäfte im Schlussquartal liege vor allem der Cash Flow über den Erwartungen. Am Markt komme das gut an. Die Aktie könne die Verluste, die während des Handelstags angefallen gewesen seien, weitgehend kompensieren.Der vorläufige Free Cash Flow habe bei BMW im vierten Quartal rund 2,8 Milliarden Euro betragen und damit deutlich über den Erwartungen gelegen. Im Gesamtjahr habe der Mittelzufluss damit 3,4 Milliarden Euro betragen - nach 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Bisher habe die Prognose lediglich bei mindestens 1,5 Milliarden Euro gelegen.Dank der rascheren Erholung in vielen Märkten im zweiten Halbjahr erreiche BMW zudem bei der EBIT-Marge das obere Ende der Prognosespanne von null bis drei Prozent. Das Ergebnis vor Steuern liege dagegen im Rahmen der Prognose und der Markterwartungen. Hier habe der Konzern einen Rückgang von mindestens zehn Prozent zum Vorjahreswert von 7,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.Die ersten Eckdaten von BMW seien gut. Die Aktie könnte nun wieder das 52-Wochen-Hoch in Angriff nehmen.