Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

81,85 EUR -3,59% (03.08.2021, 10:08)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 82 auf 84 Euro.Nach Rekord-Halbjahresergebnissen bei Volkswagen und Daimler habe auch BMW trotz Corona-Krise und Chipmangel - kaum überraschend - Spitzenergebnisse erzielt, die sich aber im zweiten Halbjahr nicht einfach so fortschreiben lassen dürften, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. So habe der Vorstandsvorsitzende Zipse auch erklärt, dass angesichts diverser Risiken wie Rohstoffpreise und Halbleiterversorgung das zweite Halbjahr volatiler werden sollte. Seien Probleme aus der Halbleiterversorgung ursprünglich bei vielen Konzernen für das erste Halbjahr 2021 angekündigt, habe sich das Problem auf das zweite Halbjahr verlagert. Vielleicht komme es ja auch gar nicht so hart wie zunächst erwartet. Die starken Ergebnisse dürften insbesondere auf umfangreichen Sparmaßnahmen, nachgeholten Autokäufen und einer Konzentration auf margenstarkes Geschäft beruhen. Sei BMW vor 8 Jahren bei der Elektromobilität noch stark vorangefahren, sei es seit einigen Jahren mit der Avantgarde vorbei, auch wenn mit Elektroautos auch erst infolge von verschärften Emissionsvorschriften, Skaleneffekten und massiven staatlichen Subventionen Geld zu verdienen sei. 36.087 verkaufte BEVs im ersten Halbjahr seien nicht das Maß der Dinge, hier müsse BMW deutlich beschleunigen, um den Elektroanschluss nicht zu verlieren.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die BMW-Stammaktie und hebt das Kursziel für von 82 auf 84 Euro an. (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:81,71 EUR -3,40% (03.08.2021, 10:23)