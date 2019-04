Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (15.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anders als die Konkurrenten Mercedes-Benz und Audi habe BMW im ersten Quartal 2019 keinen Absatzeinbruch erlitten. Die BMW Group habe das starke Ergebnis des Vorjahres verteidigt. Für die Elektroflitzer des Autobauers sei das erste Quartal 2019 sogar das erfolgreichste seit der Markteinführung gewesen. Schaffe die Aktie jetzt den Ausbruch nach oben?Im Zeitraum von Januar bis März 2019 habe die BMW Group insgesamt 605.333 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce verkauft und damit den Vorjahresstand gehalten. Daimler und Audi hätten hingegen Absatzeinbrüche in Höhe von sechs beziehungsweise 3,6 Prozent hinnehmen müssen. Der März sei mit 221.631 ausgelieferten Fahrzeugen für BMW der absatzstärkste Monat aller Zeiten gewesen. Eine neue Produktpalette mit überarbeiteten SUV-Modellen und der siebten 3er-Generation hätten den Absatz angekurbelt. Dabei habe die starke Nachfrage in China (plus 10%) das schwache Europa-Geschäft ausgeglichen.Auch die elektrifizierten Fahrzeuge der BMW Group seien bei Kunden beliebt gewesen wie nie. Beispiel i3: Mit 9.227 verkauften Einheiten des Elektroflitzer (plus 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) sei das Q1 das erfolgreichste Quartal aller Zeiten gewesen. Auch die Plug-in-Hybride der Gruppe seien bei den Kunden sehr begehrt gewesen. Gut ein Viertel aller BMW 2er Active Tourer und fast 20 Prozent aller Mini Countryman seien nach Unternehmensangaben mit einem Elektromotor bestückt gewesen.Auch wenn die Absatzzahlen seit Einführung des i3 stetig gestiegen seien, sei Tesla den Münchner weiterhin meilenweit voraus. Doch die deutschen Autobauer würden E-Auto für E-Auto ankündigen. Bis 2021 sollten konkurrenzfähige Alternativen zum Model 3 aus dem Hause BMW auf dem Markt verfügbar sein. Ob Tesla bis dahin den bestehenden Zeitvorsprung nutze, oder ob BMW, Daimler und VW die Aufholjagd schaffen würden, bleibe abzuwarten. Bei den Absatzzahlen für Elektrofahrzeuge sei Tesla mit 191.627 verkauften Fahrzeugen in 2018 der deutschen Konkurrenz ein deutliches Stück voraus. Zum Vergleich: BMW habe 2018 knapp über 140.000 Stromer verkauft.Anleger bleiben - noch - an der Seitenlinie, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: