Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (06.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der Autobauer BMW werde seine Zahlen aus dem ersten Quartal an diesem Mittwoch vorlegen. Wie bei der Konkurrenz werde der Fokus vor allem auf dem Management der Coronavirus-Pandemie liegen, die der Branche schwer zu schaffen mache. Bereits am Dienstagabend hätten die Münchener durchblicken lassen, dass sich auch bei ihnen die Aussichten noch einmal bedeutend eingetrübt hätten.Im Kerngeschäft dürfte die Marge nur noch zwischen null und drei Prozent liegen. Vorher habe BMW hier noch mit 2 bis 4 Euro operativem Gewinn je 100 Euro Umsatz gerechnet.Volkswagen und Daimler hätten mit ihren Zahlen und den zurückgezogenen Prognosen bereits deutlich gemacht, wie hart die Einschnitte für die deutsche Autoindustrie angesichts der über Wochen lahmgelegten Produktion und geschlossener Autohäuser rund um die Welt sei. BMW habe sich am Dienstagabend gezwungen gesehen, noch vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen auch den eigenen Ausblick auf den Jahresverlauf zu senken.Was die Zahlen für das erste Quartal angehe, so würden die Analysten beim Umsatz für das erste Quartal mit einem Rückgang von im Schnitt 17 Prozent auf 18,6 Milliarden Euro rechnen. Allerdings habe BMW bereits im vierten Quartal 2019 mit unerwartet hohen Umsätzen überrascht.Grundsätzlich sei Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler für BMW positiv gestimmt. "In Punkto E-Mobility geht BMW nicht den gleichen konsequenten Weg wie VW. Weil man eben aufgrund der Größe auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hat. Jedoch zeichnet sich BMW durch eine hohe Flexibilität aus.Bei BMW habe ich großes Vertrauen in den neuen Vorstand und in das Kostenmanagement", habe Pieper gegenüber dem "Aktionär" gesagt. Nummer 1 unter den Automobil-Aktien bleibe VW. Die BMW-Strategie unter Oliver Zipse stimme.Rücksetzer bieten Einstiegschancen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: