Die chinesische Einheit von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe zwei Fabriken in Tianjin wegen des Ausbruchs von Covid-19 geschlossen.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) werde eine 25%-ige Beteiligung an Horisont Energi, einem norwegischen Unternehmen für saubere Energie und Kohlenstoffspeicherung, erwerben. E.ON werde rund 37,5 Millionen Euro für die Beteiligung zahlen. Die beiden Unternehmen würden in den Bereichen Kohlenstoffabscheidung und -entfernung zusammenarbeiten.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe bekanntgegeben, dass das Unternehmen 2021 in China 846 Tausend Fahrzeuge der Marken BMW und Mini ausgeliefert habe - ein Plus von 9% im Vergleich zum Vorjahr. Die Verkäufe von so genannten "New Energy Vehicles" - Hybride und Elek - seien im Jahresvergleich um 70% auf 48 Tausend gestiegen. Das Jahr 2021 sei ein Rekordjahr für BMW in China gewesen.



Einschätzungen von Analysten:



Société Générale stuft Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 88 Euro gesetzt worden.



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) bei Berenberg auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 20 Euro gesetzt worden. (13.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Donnerstag uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich oder Russland würden leicht nachgeben, während die Benchmarks aus den Niederlanden, Spanien, Italien und Polen zulegen würden. Für heute seien keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen geplant. Die Anhörung zur Bestätigung von Lael Brainard um 16:00 Uhr könnte jedoch eine gewisse Volatilität auslösen, so wie es die Anhörung von Powell am Dienstag getan habe.Nach einem gescheiterten Versuch, über das 61,8%-Retracement der in der vergangenen Woche gestarteten Abwärtsbewegung (Bereich 16.060 Punkte) auszubrechen, drifte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) langsam nach unten. Der deutsche Leitindex sei im weiteren Verlauf unter die mit dem 50%-Retracement und der 200-Stunden-Linie markierte Kurszone im Bereich von 16.000 Punkten zurückgefallen und habe die Unterstützung beim 38,2%-Retracement (15.925 Punkte) getestet. Der Index sei zwar unter die untere Grenze der lokalen Marktgeometrie bei 15.970 Punkten gefallen, habe jedoch schnell wieder darüber steigen können, was darauf hindeute, dass der kurzfristige Aufwärtstrend noch nicht vorbei sei. Der psychologische Bereich um 16.000 Punkte sei ein zu beachtender kurzfristiger Widerstand.thyssenKrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) plane, durch den Verkauf von Aktien seiner Elektrolyse-Sparte rund 600 Millionen Euro einzunehmen. thyssenkrupp wolle die Einheit an die Börse bringen, und Gerüchten zufolge könnte der Aktienverkauf dazu führen, dass das neue Unternehmen einen Streubesitz von 10 bis 20% und eine Bewertung von 3 bis 6 Mrd. Euro habe. thyssenkrupp plane, eine Mehrheitsbeteiligung an der Einheit zu behalten.