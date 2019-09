Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (03.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Während es bis zur Eröffnung der IAA 2019 noch gut eineinhalb Wochen dauere, sei die Stimmung bei BMW-Aktionären weiterhin gedämpft. Zwar habe sich der DAX-Titel in den vergangenen Handelstagen weiter von den Tiefstständen gegen Ende August erholen können, seit Jahresbeginn sei die Kursperformance jedoch weiterhin negativ.Der neue CEO Oliver Zipse wolle BMW wieder zum Spitzenreiter in Sachen E-Mobilität machen, doch er müsse sich beeilen, die Konkurrenz habe BMW schon so gut wie abgehängt.Damit ihm die Aufholjagd gelinge, müsse Zipse jetzt schnellstmöglich handeln. In Sachen Elektromobilität, Mobilitätsdienste und autonomes Fahren habe der Münchner Autobauer noch massiven Aufholbedarf.Durch neue Modelle wolle BMW jetzt den Grundstein für den Überholvorgang legen. Dabei setze der Konzern vor allem auf Emotionen und die Farbe Schwarz. Im Rahmen der IAA 2019 werde der Konzern einen BMW X6 in der Farbe Vantablack präsentieren.Der neue BMW-Chef Oliver Zipse habe derzeit mit vielen Baustellen zu kämpfen. Zudem sei das Chartbild angeschlagen und eine rasche Erholung nicht in Sicht.Ein Einstieg drängt sich daher weiterhin nicht auf, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Wer investiert sei, bleibe an Bord und beachte den Stoppkurs bei 57,00 Euro. (Analyse vom 03.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: