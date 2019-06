Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (13.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Überraschung: Der Autobauer BMW könne mit 181.888 Autos rund 4,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat absetzen - sogar in China könne BMW zulegen. Die Aktie des Autobauers lasse diese Meldung heute jedoch kalt. Auch wenn die SUVs gut ankämen - die Sorgen der Anleger würden schwerer wiegen.Auf Jahressicht liege die Marke BMW beim Absatz nach fünf Monaten nun 1,6 Prozent im Plus bei 872.000 Autos. Zwar habe Rivale Daimler mit seiner Marke Mercedes-Benz noch etwas mehr Autos als die Münchener verkauft und liege nun bei mehr als 938.000 Wagen. Der Rückstand von BMW auf die Stuttgarter betrage damit gut 66.000 Fahrzeuge.Vor einem Jahr habe BMW aber mit gut 126 000 weniger verkauften Autos noch deutlich stärker hinter dem Konkurrenten gelegen. 2020 wolle BMW-Chef Harald Krüger die Marke BMW beim Verkauf von Premiumautos wieder an der Spitze sehen. Abgeschlagen auf Rang drei sei die Volkswagen-Premiumtochter AUDI mit bisher gut 739.000 ausgelieferten Autos.Im wichtigsten Einzelmarkt habe BMW mit seinen Marken BMW und Mini im Mai insgesamt knapp ein Drittel mehr Autos verkaufen können und stemme sich damit erfolgreich gegen die Flaute am chinesischen Markt. "Dieses positive Absatzergebnis zeigt klar die Wirksamkeit unserer Modelloffensive", habe BMW-Vertriebschef Pieter Nota gesagt.Besonders die neue X-Modellreihe habe den Münchenern einen kräftigen Schub geben können. Auch weil der neue X3 seit einigen Monaten auch vor Ort produziert werde und nicht mehr importieren werden müsse.Trotz eines einigermaßen stabilen China-Geschäfts könne die BMW-Aktie aktuell nicht überzeugen. Der deutsche Autobauer habe schlichtweg mit zu vielen Risiken zu kämpfen. Die globalen Lieferketten könnten durch die zahlreichen Handelskonflikte weiter belastet werden. Autoexperte Dudenhöffer warne sogar vor einer "Weltautokrise".Ohne klare Bodenbildung bei der BMW-Aktie heißt es hier: Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link