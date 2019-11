ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (25.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Die Kernmarke BMW habe im Oktober 2019 den Absatz um 3% (Januar bis Oktober: +2%) y/y steigern können und sei damit hinter der Daimler-Pkw-Marke Mercedes-Benz (+5% (Januar bis Oktober: +1) y/y) und der Premiummarke Audi des VW-Konzerns (+27% (Januar bis Oktober: -1%) y/y) zurückgeblieben. Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass es erneut teilweise erhebliche Basiseffekte im abgelaufenen Monat gegebenen habe (WLTP-Belastungen im Vorjahr; Audi-Absatz im Oktober 2018: -26% y/y), die zu einer Verzerrung des jüngsten Absatzvergleichs (insbesondere mit Audi) geführt hätten.Die letzte Woche von BMW abgehaltene Präsentation zur E-Mobilitätsstrategie habe viele neue Einzelheiten beinhaltet, ohne aber grundsätzliches Neues (ab 2023 25 elektrifizierte Modelle, Batterietechnologie: Know-how intern, Sourcing vor allem extern) hervorzubringen. Dass bis Ende 2022 insgesamt 12 Mrd. Euro an Kosten eingespart werden sollten, sei bestätigt worden, ebenso wie, dass langfristig im Automobil-Geschäft eine EBIT-Marge von 8% bis 10% das Ziel sei. Allerdings "erspare" BMW - im Gegensatz zu Daimler - seinen Aktionären und Investoren eine Margen-Guidance für das Automobil-Geschäft in der Übergangsphase. Seit der letzten Kommentierung (06.11.) habe S&P den Ausblick für die Bonitätsnote (aktuell bei soliden Investmentgrade-Rating "A+") auf "negativ" gesenkt.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven (u.a. Entspannung bei den Handelskonflikten vs. strukturelle Herausforderungen) sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die BMW-Stammaktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 74,00 auf 75,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 25.11.2019)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:74,28 EUR +0,28% (25.11.2019, 11:44)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:74,17 EUR +0,11% (25.11.2019, 11:59)