XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

78,51 EUR -2,18% (31.03.2022, 17:25)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (31.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern erweitere sein Elektroauto-Portfolio um ein weiteres Modell. Dabei handle es sich um die elektrische Version des beliebten BMW 3er. Deutsche Kunden sollten sich hierauf allerdings keine Hoffnungen machen, die Limousine werde exklusiv für den chinesischen Markt produziert. Der Verkauf solle im Mai 2022 starten.Das neue E-Auto komme unter dem Namen i3 eDrive 35L auf den Markt und basiere auf der Langversion des 3er. Hergestellt werde das neue Modell in der Fabrik des gemeinsamen Joint Ventures mit Brilliance China Automotive Holding in China. Laut BMW passe der neue Stromer perfekt für die speziellen Bedürfnisse der chinesischen Kunden.Den elektrischen 3er nur in China anzubieten mache für BMW in zweierlei Hinsicht Sinn. Zum einen sei der chinesische Automobilmarkt der größte der Welt mit einer starken Nachfrage nach Elektroautos. Zum anderen erfreue sich der ebenfalls elektrische i4 laut eines Sprechers in Deutschland so hoher Nachfrage, dass der i3 hier kein Thema sei. Da der i4 preislich wohl deutlich höher liegen dürfte als der i3, mache es durchaus Sinn dem margenstärkeren Modell den Vorzug zu geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link