Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (18.12.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Kurz vor Weihnachten gebe es die nächsten Hiobsbotschaften für die deutschen Autobauer. Die EU wolle die Grenzwerte für Neuwagen beim Ausstoß des wichtigsten Treibhausgases CO2 bis 2030 noch einmal deutlich verschärfen. In Branchenkreisen schlage das Thema hohe Wellen. Die letztlich schon deutlich zurückgefallenen Aktien der heimischen Autokonzerne BMW, Daimler und Volkswagen würden dagegen unbeeindruckt reagieren - sie würden sogar wachsen.Bis 2030 sollten laut der Einigung Neuwagen im Flottenschnitt 37,5% weniger Kohlendioxid (CO2) in die Luft blasen als 2021. Die Kommission sei mit einem Zielwert von 30% in die Verhandlungen gegangen, die Bundesregierung habe sich dahinter gestellt. In Branchenkreisen schlage das Thema hohe Wellen. Die schärferen CO2-Grenzwerte seien eine Folge des Vertrauensverlustes nach dem Abgas-Skandal, habe Branchenexperte Stefan Bratzel vom CAM-Institut gesagt. Es werde eine "mehr als herkulesische Aufgabe" für die Hersteller, die CO2-Ziele bis 2030 zu erreichen. Die aktuellen Anstrengungen in Richtung E-Mobilität müssten noch einmal erheblich erhöht werden.Die schärferen Grenzwerte sollten in den Belegschaften der Autobauer für Unruhe sorgen. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh habe bereits vor "unplanbaren Arbeitsplatzverlusten" gewarnt. Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic habe von einem "Jobkiller" für den Standort Deutschland gesprochen. Auch die Autolobby habe sich entsetzt gezeigt. "Niemand weiß heute, wie die beschlossenen Grenzwerte in der vorgegebenen Zeit erreicht werden können", habe der Verband der Automobilindustrie (VDA) erklärt.An der Börse würden Anleger dagegen relativ gelassen reagieren. Die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen würden in einer ersten Reaktion leicht steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: