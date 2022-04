XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

75,67 EUR -0,83% (07.04.2022, 17:35)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (07.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Herausfordernde Rahmenbedingungen habe es im ersten Quartal 2022 für viele Autobauer gegeben - so auch für BMW. Der Premium-Hersteller habe seine Absatzzahlen veröffentlicht und damit einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal vermeldet. Erfreulichere Nachrichten gebe es hingegen aus der Elektroautosparte und von den Töchtern Mini und Rolls Royce.BMW habe im ersten Quartal 519.767 Fahrzeuge verkauft, was einem Minus von 7,3% entspreche. Die Tochter Mini habe hingegen ein leichtes Plus verzeichnen können, bei Rolls Royce habe es sogar einen deutlichen Anstieg von 17,7% gegeben. Der gesamte Konzern habe mit 596.907 Autos 6,2% weniger auf den Markt gebracht. Gebremst hätten laut BMW nach einem starken Jahresauftakt v.a. der Ukraine-Krieg und Auswirkungen der Corona-Lockdowns in China.Ein starkes Ergebnis habe BMW hingegen bei den elektrischen Fahrzeugen geliefert. Von Januar bis März seien 35.289 Elektroautos verkauft worden und damit fast eineinhalb mal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Damit befinde sich der deutsche Autobauer auf einem guten Weg zu seinem Ziel, dass in diesem Jahr der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge mehr als verdoppelt werden solle. Dafür sollten bis Ende 2022 15 reine E-Modelle auf dem Markt sein.Während der bayerische Konzern die Entwicklung lange Zeit verschlafen habe, geht BMW in Sachen Elektrifizierung jetzt in die Offensive. Die Absatzzahlen der Stromer würden sich stark entwickeln und die Pläne seien ambitioniert. Mit einem Rückgang der Verkaufszahlen seien die Münchner nicht alleine. Der Zuwachs bei den margenstarken Rolls-Royce-Modellen zeige, wo der Fokus liege. Wichtiger als diese würden aber die Quartalszahlen sein. Langfristig orientierte Anleger könnten einen Einstieg wagen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2022)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:76,32 EUR -0,22% (07.04.2022, 18:30)