Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (05.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der neue BMW-Chef Oliver Zipse habe noch viel Arbeit vor sich. Er müsse den Konzern schneller und beweglicher machen. Zu träge sei sein Vorgänger Harald Krüger gewesen, was das wichtige Thema Elektromobilität angehe. Die Anleger würden auch wissen wollen, wann das eingeläutete Sparprogramm die Münchener wieder zu alter Stärke bei der Rendite zurückführe. Am Mittwoch werde erstmals Zipse als Chef die Quartalszahlen von BMW vorlegen.Im Schnitt würden die Analysten für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 25,3 Milliarden Euro rechnen. Das wäre ein Plus von 2,5 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern würden die Experten mit 2,13 Milliarden Euro um ein knappes Viertel über dem sehr schwachen Vorjahreswert erwarten.J.P. Morgan-Experte Jose Asumendi gehe von einem starken Quartal mit höheren Margen als im zweiten Quartal aus. Der Effekt der lukrativen SUVs dürfte zu sehen sein, wenngleich er nach wie vor bei BMW höhere Rabatte als bei der Konkurrenz fürchte.In diesem Jahr sei BMW vor allem die milliardenschwere Rückstellung für eine drohende Kartellstrafe auf die Füße gefallen. Zudem würden hohe Vorleistungen für neue Modelle und Technik belasten. Ganz nebenbei habe mit Harald Zipse der ehemalige Produktionschef das Ruder bei BMW übernommen und den glücklosen Harald Krüger abgelöst.Die drängendste Frage der Anleger habe BMW bislang nicht beantworten wollen, nämlich wann der Konzern wieder die so lange als Richtschnur geltende Marge von 8 bis 10 Prozent im Autobau erreichen könne. Für Aussagen zum kommenden Jahr sei es noch zu früh, habe sich Finanzchef Nicolas Peter bisher vorsichtig gegeben. Derzeit forciere der Konzern aber schon einmal seine Modelloffensive im Luxussegment, weil dort hohe Renditen locken würden.In seiner Elektrostrategie habe BMW auf den flexiblen Bau von Verbrennern, aufladbaren Mischantrieben (Plugin-Hybride) und reinen Batterieautos gesetzt. Damit führe Zipse den Kurs seines Vorgängers fort. In den Weltregionen rechne BMW mit sehr unterschiedlichen Anteilen der Antriebsarten, mit den höchsten Elektroanteilen in China und Europa.Darüber hinaus müsse Zipse das Sparprogramm umsetzen, mit dem bis Ende 2022 insgesamt 12 Milliarden Euro erzielt werden sollten. Ob er nicht noch einmal nachschärfen müsse, werde sich auch in den Zahlen der kommenden Monate zeigen. Für BMW ebenfalls ein großes Thema sei die nach wie vor ungelöste Brexit-Frage. BMW baue den Mini im Stammwerk in Oxford und wolle künftig auch den Elektro-Mini unter anderem dort fertigen.BMW gehe in diesem Jahr von einem leichten Anstieg der verkauften Autos aus (VJ: 2,5 Mio.). Eine Aussage zum Umsatz gebe es bisher nicht. Inklusive der Kartellrückstellung dürfte die operative Marge (EBIT) im Autogeschäft zwischen 4,5 und 6,5 Prozent landen, nach 7,2 Prozent im Vorjahr.Die BMW-Aktie stehe mit ihren leichten Kursgewinnen im laufenden Jahr eher schwach da. Der europäische Sektorindex insgesamt habe im Schnitt gut ein Fünftel zugelegt. Bei gut 72,50 Euro sei das BMW-Papier derzeit weit weg vom Zwischenhoch bei 97,50 Euro Anfang 2018. Ganz zu schweigen vom Rekordhoch im Frühjahr 2015 bei 123,75 Euro.Volkswagen und Daimler sind im Vergleich zu BMW derzeit die bessere Wahl, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2019)