Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

79,43 EUR +1,04% (20.04.2022, 21:52)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

79,20 EUR +1,51% (20.04.2022, 17:36)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (20.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Obwohl der bayerische Premium-Hersteller vergangenes Jahr Rekordgewinne erzielt habe, stehe der Konzern dieses Jahr stark in der Kritik. Vor allem der für lange Zeit versäumte Umstieg zur Elektromobilität und der schlechte Umgang mit den Investoren werde von Experten kritisiert, wie aus einem Artikel des "Handelsblatt" hervorgehe.Michael Muders, Fondsmanager bei Union Investment, kritisiere demnach den verpassten Schritt hin zur Elektromobilität und den dadurch entstandenen Rückstand auf andere Autobauer. Durch die nun großen Investitionen in eine reine Elektroplattform werde die Marge gesenkt und schnelle Besserung sei nicht in Sicht. 2021 habe BMW mit einer Marge von 10% zwei Prozentpunkte hinter dem deutschen Konkurrenten Mercedes-Benz und Elektroauto-Pionier Tesla gelegen. Kommendes Jahr solle bei BMW die Kennzahl auf 7 bis 9% fallen.Das Margenproblem kritisiere auch Ingo Speich von der Deka Investment und sehe das zu breite Produktportfolio als möglichen Grund. BMW habe neben Verbrennern auch Elektroautos und Hybride im Depot, zusätzlich sollten noch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge hinzukommen. Das sorge für einen Kostennachteil von 200 bis 300 Euro und berge laut UBS-Analyst Patrick Hummel ein Risiko für irreversible Kosten.Ein weiterer Kritikpunkt an BMW sei der Umgang mit den Aktionären. Laut Muders konzentriere sich BMW auf seine Großaktionäre, während z.B. Mercedes-CEO Ola Källenius regelmäßig das Gespräch mit den freien Aktionären suche. Auch der Fokus auf Absatzzahlen anstatt auf die Profitabilität stehe in der Kritik.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: