Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (15.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Trotz allgemeiner Kritik an der Dividendenpolitik, halte der bayerische Premium-Hersteller an einer Ausschüttung fest und warne im gleichen Zuge vor einer unsicheren Zukunft. Zumindest in China gehe es langsam wieder bergauf. Im Reich der Mitte, dem wichtigsten Einzelmarkt des deutschen Autobauers, seien die Absatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr, um 14% gestiegen. Dahingegen sei im selben Zeitraum der Verkauf von Fahrzeugen der Marke BMW und Mini im weltweiten Vergleich um 41% zurückgegangen."Die Prognosen für 2020 sind düster", habe Konzernchef Oliver Zipse im Hinblick auf den weltweiten Konjunkturrückgang gesagt. Er erwarte, dass sich die Nachfrage in den USA und Europa nur sehr langsam erholen werde. In Folge des Produktionsausfalls habe BMW in Deutschland 30.000 BMW-Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, in den USA seien 7.000 Angestellte beurlaubt wporden - unbezahlt. An den Wiederanlaufplänen halte der Autokonzern aber fest, zunächst im Ein-Schicht-Betrieb. Weiterhin wolle BMW seine Investitionsausgaben runterfahren.Trotz des unsicheren Umfeldes wolle BMW eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Autokonzern einen Gewinn vor Steuern von 7 Mrd. Euro erzielt, wovon BMW 1,6 Mrd. Euro ausschütten möchte. Hierfür habe es bereits im Vorfeld Kritik seitens des Wirtschafts- und Finanzministeriums gehagelt, die Konzerne auffordern würden, die Dividende auszusetzen, wenn sie staatliche Hilfen in Anspruch nehmen würden. Nichts anderes mache BMW, wenn sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicke. Ebenso werde die Ausschüttung von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz kritisch hinterfragt. Rückenwind habe der Vorstand indes vom Aufsichtsrat erhalten. "Wir halten das Vorgehen für angemessen", habe Aufsichtsratschef Norbert Reithofer gesagt.Die BMW-Aktie habe im Zuge der Hauptversammlung nachgegeben. Angesichts des schwachen Ausblicks dränge sich ein Einstieg derzeit nicht auf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2020)