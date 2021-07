Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (14.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktie des Autobauers BMW werde es wieder richtig spannend. Letzte Woche habe der Konzern ein kräftiges Absatzplus im ersten Halbjahr verkündet. 39 Prozent mehr verkaufte Fahrzeuge gegenüber dem von Corona gebremsten Vorjahreszeitraum hätten bei den Anteilscheinen für Auftrieb gesorgt. So sehe die Lage jetzt im Detail aus.Seit letztem Jahr bewege sich die BMW-Aktie nun schon in einem Lehrbuch-änlichen Aufwärtstrend nach oben. Die langfristige Trendlinie, welche die meiste Zeit an der 100-Tage-Linie verlaufe, sei dabei mehrmals erfolgreich getestet worden.Nachdem der Wert am 9. Juni ein neues Verlaufshoch bei 96,39 Euro markiert habe, habe er erneut zurückgesetzt. Zwar sei er dabei kurzzeitig unter die 100-Tage-Linie bei 85 Euro gefallen, habe aber darunter erneut die Trendlinie bei 83 Euro verteidigen können. Daraufhin sei es am Freitag zu einem kräftigen Rebound gekommen.Inzwischen stehe der Titel nur noch knapp unter den Widerständen an der 50-Tage-Linie bei 88,95 Euro und dem vorletzten Verlaufshoch bei 90,68 Euro. Könnten nun diese beiden Hürden überwunden werden, dürfte es dynamisch weiter bis an das letzte Verlaufshoch bei 96,39 Euro gehen. Darüber rücke die 100-Euro-Marke in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:89,05 EUR +1,25% (14.07.2021, 14:43)