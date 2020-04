Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Wie aktuelle Zahlen der Neuzulassungen belegen würden, müsse sich der bayerische Premium-Hersteller beim Thema Elektromobilität nicht hinter der Konkurrenz verstecken. Lange Zeit habe BMW gedroht, in Sachen Elektromobilität den Anschluss an VW und Daimler zu verlieren. Doch möge man den auf der Presseseite der BMW Group AG veröffentlichten Grafiken Glauben schenken, stehe BMW gar nicht so schlecht da, wie oftmals behauptet.In Deutschland komme BMW nach einer Datenerhebung des Marktforschungsunternehmens IHS Markit auf einen Marktanteil von 18% bei der Neuzulassung von Elektroautos (Batterie-Fahrzeuge und Plug-In-Hybride kombiniert). Global gesehen müsse sich der Münchner Autonbauer mit einem Marktanteil von 7% aber gegenüber Tesla (20%) und BYD (8%) geschlagen geben. Dennoch könne sich BMW auch weltweit gesehen vor VW (5%) behaupten und belege den dritten Platz.Es sei aber fraglich, ob BMW seine Position gegenüber VW langfristig verteidigen könne, denn die Wolfsburger würden mit dem ID.3 bereits im Sommer ihr erstes rein elektrisches Auto auf Basis des MEB-Baukastens auf die Straße bringen. BMW könnte also wertvolle Marktanteile an die Konkurrenz bestehend aus VW, Daimler und Tesla verlieren.Die BMW-Aktie kämpfe weiter mit der 45-Euro-Marke. Könne sich das Papier in diesem Bereich stabilisieren, laute das nächste Anlaufziel 50 Euro. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei und beachte den Stoppkurs bei 38,15 Euro, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:44,42 EUR -4,84% (01.04.2020, 15:03)