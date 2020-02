Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (26.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Elektroauto-Modelle würden ab 2020/2021 in dreistelliger Anzahl auf den Markt geworfen - quasi jeder Autohersteller versuche damit, die neuen CO2-Flottenvorgaben zu erfüllen. Doch ein Auto werde mit besonders großer Spannung erwartet: Der BMW i4. Denn mit dem i3 habe der Münchner Premium-Hersteller nur ein Lachen von Elon Musk geerntet - Design und Reichweite hätten nie das Zeug, dem Tesla-Bestseller Model 3 gefährlich zu werden. Was Porsche mit dem Taycan für das Tesla Model S geworden sei, könnte nun der BMW i4 für das Model 3 werden: Der erste ernstzunehmende Konkurrent.Jetzt habe BMW weitere Details und einen Teaser vorgestellt - komplett enthüllt werde die Sportlimouse schon nächste Woche auf dem Autosalon in Genf. Sie solle 530 PS haben, in ca. 4 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen und eine WLTP-Reichweite von 600 km erzielen! Werte, mit denen BMW den Vorsprung des Model 3 mit einem Satz einholen würde. Einziger Haken: Ausgeliefert werde der i4 erst 2021.Dennoch sei gerade dieses Auto schon jetzt sehr wichtig für BMW. Bisherige Elektrifizierungsbemühungen des bayerischen Autoherstellers seien halbherzig gewesen und hätten keine Aufbruchsstimmung bei Kunden und Aktionären erzeugen können. Auf der letzten HV habe es Daniela Bergdolt von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz auf den Punkt gebracht: "Ich erwarte jetzt eine Modelloffensive, die Tesla vom Tisch fegt."Ein hohes Kaufinteresse am i4 wäre die Chance für BMW, den stark angeschlagenen Chart kurz vor dem Fall auf ein neues Tief zu reparieren. Wie wichtig mutige und visionäre Elektroautos für die Stimmung der Anleger seien, zeige eindrucksvoll der Tesla-Chart, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:61,71 EUR +1,11% (26.02.2020, 17:27)