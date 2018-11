Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.20.000 Stück des BMW-Elektromodells i3 seien in diesem Jahr weltweit neu zugelassen worden. Im internationalen Vergleich zeige sich jedoch ein erschütterndes Bild. Die Elektro-Zulassungen der Münchner seien im Ranking weit abgeschlagen.BMW sei laut einer Analyse des Beratungsunternehmens Inovev Deutschlands erfolgreichster Autobauer bei E-Autos. Im internationalen Ranking komme der Autobauer nur auf Platz 14.Die Spitzenposition sichere sich Tesla - und verdränge damit die Konkurrenz aus dem Hause Nissan und BAIC. 60.000 Model 3 seien in den letzten acht Monaten neu zugelassen worden. Tesla gebe an, aktuell 5.300 Model 3 pro Woche fertigen zu können - das seien zum jetzigen Stand 275.600 Stück pro Jahr. Tesla-Chef Elon Musk möchte bereits im nächsten Quartal die E-Offensive weiter ausbauen, indem er das wöchentliche Produktionsziel erhöhe.Solche Zahlen seien für BMW (und die Deutschen Autobauer im Allgemeinen) noch Zukunftsmusik. Denn die Münchner würden ihren E-Fuhrpark mit dem iX3 erst im Jahr 2020 verstärken. Ein Jahr später solle dann mit dem iNext der nächste E-SUV vom Band rollen. Gut möglich, dass Tesla bis dahin seine Dominanz weiter ausbaue.Charttechnisch habe sich die Situation etwas aufgehellt. Wie aus dem Lehrbuch sei die BMW-Aktie vergangene Woche am wichtigen Widerstand im Bereich 72,70 Euro abgeprallt und laufe seitdem wieder gen Norden. Auch heute gehe es rund 1,3 Prozent nach oben auf 77,90 Euro. Trotzdem rät "Der Aktionär" zur Vorsicht. Die technischen Gegenbewegungen wurden in diesem Jahr bereits mehrmals abverkauft, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: