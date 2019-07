ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (05.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Nachricht komme nicht überraschend, habe aber dennoch Wirkung: Der Vorstandsvorsitzende der BMW AG, Harald Krüger, stehe nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Sein Vertrag laufe Ende April des kommenden Jahres aus. Der bayerische Automobilhersteller müsse sich jetzt einen neuen Chef suchen. Der Aufsichtsrat möchte in einer Sitzung am 18. Juli über die Nachfolge beraten.Während der bisherigen Amtszeit von Harald Krüger habe sich die BMW-Aktie negativ entwickelt. Seit seinem Amtsantritt habe die Aktie 7,7% pro Jahr verloren, in Summe 27,9% (Stand: 3. Juni 2019). Nur sieben DAX-Unternehmenslenker hätten ausgehend von ihrem Amtsantritt eine schlechtere Performance vorzuweisen. Bezogen auf die Entwicklung des Unternehmenswertes falle Krügers Bilanz sogar noch negativer aus. Hier belege er Rang 26. Der Verlust summiere sich seit 2015 auf 26,2 Mrd. Euro (Stand: 3. Juni 2019).Bereits in den zurückliegenden Tagen sei über den möglichen Abgang von CEO Harald Krüger spekuliert worden. Nun also die Gewissheit. "Der Aktionär" sehe in dem Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden eine Chance für die Gesellschaft. Aus fundamentaler Sicht wirke BMW aktuell sehr günstig, "Der Aktionär" empfehle allerdings derzeit dennoch eher die Aktien von Daimler und Volkswagen. Auch aus charttechnischer Sicht werde BMW erst wieder mit dem Überschreiten der 200 Tagelinie interessant, so Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2019)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:66,70 EUR -0,61% (05.07.2019, 12:43)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:66,77 EUR -0,42% (05.07.2019, 12:57)