Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

81,95 EUR +0,02% (10.06.2022, 09:09)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

82,66 EUR -1,01% (09.06.2022)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (10.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BMW: Charttechnische Barriere in Reichweite - ChartanalyseNach dem Februar-/März-Crash, in dem es für die Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) 30,8% nach unten ging, sind die Kurse in eine breite und volatile Seitwärtsbewegung übergegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der starke Mai-Endspurt habe die Notierungen dabei an die obere Begrenzung dieser Schiebezone geführt, womit sich zum Start in den Juni ein Ausbruch nach oben abgezeichnet habe. Dieser sei jedoch gescheitert und müsse angesichts der Tagesumkehr vom vergangenen Freitag als Fehlversuch gewertet werden. Mit dem gestrigen Schlusskurs bei 82,66 EUR (-1,0%) liege die charttechnische Barriere aber weiterhin in Reichweite, auch wenn die Unterseite keinesfalls aus dem Blick gelassen werden dürfe.Ausblick: Zusammen mit dem November- und Dezember-Tief sowie den markanten Tops vom 29. März bzw. 5. Mai sei im Bereich zwischen 81,65 EUR und 83,38 EUR ein wichtiger Widerstand entstanden.Das Long-Szenario: Gelinge der Ausbruch über diese Hürde, sollten die Kurse im Anschluss auch die Volumenspitze bei 84,00 EUR überbieten. Zur Bestätigung müsste es allerdings noch ein Stück höher gehen, denn direkt über dem aktuellen Juni-Hoch (84,47 EUR) verlaufe derzeit bei 85,05 EUR die 200-Tage-Linie. Würden die Notierungen oberhalb des langfristigen Durchschnitts in den formalen Aufwärtstrend wechseln, könnte sich Platz für einen Hochlauf bis 88,87 EUR eröffnen. Darüber müsste dann die Kurslücke vom 24. Februar geschlossen werden, was bei 91,62 EUR der Fall wäre.Das Short-Szenario: Die erste relevante Unterstützung könne derzeit an der 100-Tage-Linie bei 82,42 EUR festgemacht werden, die in den vergangenen Handelstagen immer wieder für Stützkraft gesorgt habe. Sollte dieser Halt brechen, könnte es in einer erneuten Korrekturbewegung über die Zwischentops bei 80,80 EUR bzw. 80,72 EUR und die runde 80er Marke hinweg bis zum GD50 bei 78,93 EUR gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: