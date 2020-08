ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (06.08.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: In der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) stehen die Käufer momentan mit dem Rücken zur Wand, woran auch die gestern vorgelegten Quartalszahlen nicht ganz unschuldig sind oder besser gesagt, die Reaktion am Markt auf diese, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Zahlen seien nämlich verkauft worden und mit einem Minus von 3,46% sei die BMW-Aktie unter den schwächsten Werten im DAX zu finden gewesen. Die damit verbundenen Verkäufe hätten den Kurs zurück in den Unterstützungsbereich ab ca. 53,50 EUR gebracht, wo sich glücklicherweise Intraday noch einmal Kaufinteresse gezeigt habe.AusblickDer Spielraum für die Käufer in der BMW-Aktie sei relativ gering. Diese müssten jetzt Druck machen, wollten sie ein bärisches Signal verhindern. Ein solches läge unterhalb von 53,85 EUR vor und könnte eine Stopp-Loss-Welle auslösen. Mit dieser wären anschließend weitere Abgaben auf 48,50 EUR und tiefer möglich. Noch aber sei es nicht so weit, womit die Bullen durchaus noch Chancen hätten. Sie müssten jetzt jedoch Gas geben und im ersten Schritt den zentralen Widerstandsbereich bei 61,82 EUR unter Druck setzen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen würde den laufenden Aufwärtstrend bestätigen und weiteres Potenzial in Richtung 70-73 EUR freimachen. (Analyse vom 06.08.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:56,09 EUR -0,07% (06.08.2020, 08:33)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:56,13 EUR -3,46% (05.08.2020, 17:35)