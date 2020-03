ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (26.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der US-Vermögensverwalter BlackRock habe sich im Zuge der Coronavirus-Krise von einem Teil seines BMW-Aktienpakets getrennt. Wie aus den Ad-hoc-Pressemitteilungen der BMW Group AG hervorgehe, habe BlackRock seinen Anteil in zwei Schritten von 3,1% auf 2,96% reduziert. Nach Durchführung des Verkaufs belaufe sich die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG nunmehr auf 601.995.196 Stimmrechte. Die Mehrheit der Analysten sei hingegen weiter optimistisch für BMW.Mittlerweile habe sich die BMW-Aktie von den Tiefstständen des Ausverkaufs erholen können. Das nächste Etappenziel sei nun die 50-Euro-Marke. Anleger könnten das aktuell günstige Chance-Risiko-Verhältnis daher für den Aufbau einer ersten Position nutzen. Aufgrund der andauernden Coronavirus-Pandemie sollte aber ein Stopp bei 39,40 Euro gesetzt werden, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:46,30 EUR -1,39% (26.03.2020, 15:59)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:46,39 EUR -0,77% (26.03.2020, 15:44)