Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

87,70 EUR -0,77% (19.04.2021)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (20.04.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der im ersten Quartal erzielte Rekordabsatz habe dem deutschen Autokonzern BMW einen überraschend hohen Gewinn beschert. Gemäß den gestern Abend vorab gemeldeten, vorläufigen Zahlen liege dieser vor Steuern bei EUR 3,76 Mrd. und damit fast fünfmal so hoch wie im Quartal des Beginns der Corona-Pandemie vor einem Jahr. Damit hätten die Bayern die bereits hochgesteckten Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Automobilsparte habe ihren Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Quartal von EUR 229 Mio. im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf gut EUR 2,2 Mrd. steigern können - und damit nahezu verzehnfachen. Die Rendite im Segment Automobile habe sich damit auf 9,8% belaufen, nach 1,3% vor Jahresfrist.Das detaillierte Set an Zahlen wolle das Unternehmen wie geplant am 7. Mai veröffentlichen. BMW habe besonders das hervorragend laufende Geschäft in China hervorgehoben. Auch insgesamt habe der Konzern den Absatz in allen Weltregionen und mit allen Markensteigern können. Unter anderem hätten auch Preiseffekte und eine hohe Nachfragenach Gebrauchtwagen zu den überraschend hohen Ergebnissen geführt.Die letzte Empfehlung zu den Aktien von BMW lautete auf "kaufen", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich BMW auf der "Top Picks"-Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:88,76 EUR -0,10% (20.04.2021, 08:56)