Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (17.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Automobil-Hersteller treffe die Krise besonders hart. Die Aktien seien in den letzten Tagen wie faules Obst auf den Markt geworfen worden. Analysten würden reihenweise die Kursziele senken. Und dennoch erhole sich die Aktie von BMW am Dienstag.Die Aktien der Automobil-Hersteller hätten seit Ausbruch der Krise besonders stark an Wert verloren. Zugegeben, das Coronavirus komme für BMW, Daimler, VW & Co zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Die Autobauer müssten massiv in neue Antriebsformen, Digitalisierung und neue Mobilitäts-Konzepte investieren.Trotz der ganzen Hiobsbotschaften in den letzten Wochen gebe es auch positive Nachrichten von BMW. Vorstand Oliver Zipse gehe die Elektro-Strategie weitaus beherzter an als sein Vorgänger Harald Krüger.Zipse baue auf die Verkaufserfolge der eigenen E-Autos. Auch wenn der wichtige i4, den der BMW-Vorstand vor kurzem präsentiert habe, wie auch der iNext erst 2021 auf den Markt kämen, stimme die Richtung.Dennoch würden die Kursziele purzeln. Das Analysehaus RBC habe das Ziel für BMW von 76 auf 66 Euro gesenkt. Wie Analyst Tom Narayan in einer Branchenstudie geschrieben habe, halte er in diesem Jahr einen Einbruch der globalen Autoproduktion in einem Größenmaß wie zu Zeiten der großen Rezession im Jahr 2009 für möglich. Entsprechend habe er deutlich seine Annahmen gekürzt.Die BMW-Aktie habe zuletzt stark unter der wieder schwächeren Branchenstimmung und den Markt-Auswirkungen der Lungenkrankheit Covid-19 gelitten.Positiv: CEO Oliver Zipse gehe die Elektro-Strategie weitaus beherzter an als sein Vorgänger.Anleger sollten eine Bodenbildung abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Im Autosektor sei derzeit in Europa VW als bessere Anlage-Alternative einzuschätzen. Gute Chancen bei einem Rebound habe vor allem Elektroauto-Pionier Tesla. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link