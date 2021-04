ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (29.04.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BMW: Analysten nach Zahlen optimistisch - AktienanalyseDer Autobauer BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hat sich im ersten Quartal überraschend stark von der Corona-Krise erholt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank eines Rekordabsatzes habe nach vorläufigen Zahlen vor Steuern ein Gewinn von 3,76 Mrd. Euro und damit fast fünf Mal so viel wie zur Zeit des Ausbruchs der Pandemie ein Jahr zuvor gestanden. Vor allem im wichtigsten Geschäftsteil, der Autosparte, hätten die Münchener angesichts der schwachen Vorjahreswerte kräftig auftrumpfen können. Das EBIT sei von 229 Mio. im Vorjahreszeitraum auf gut 2,2 Mrd. Euro gestiegen. Die entsprechende Gewinnmarge habe sich von 1,3 auf 9,8 Prozent erhöht. Nach eigenen Angaben habe BMW damit die Erwartungen am Aktienmarkt übertroffen.Die Reaktion der Anleger sei dennoch verhalten ausgefallen. Zum einen sei die Aktie bereits gut gelaufen. Zum anderen seien die Zahlen nach starken vorläufigen Ergebnissen von Daimler, die kurz zuvor eingetrudelt hätten, keine große Überraschung mehr gewesen, habe es vom Parkett geheißen. Analysten dagegen hätten viele lobende Worte gefunden. Das operative Ergebnis des Autobauers, die Marge und die Umsätze im Kerngeschäft hätten seine und die Konsensschätzung übertroffen, so etwa Analyst Tom Narayan vom Analysehaus RBC. Wie bereits bei Daimler zu sehen gewesen sei, habe der Wandel hin zu höhermargigen Fahrzeugen vor dem Hintergrund der Halbleiterknappheit im ersten Quartal die Margen über die normalen Niveaus hinausgetrieben. Er sehe denn auch keinen Grund, von seiner positiven Einschätzung abzurücken.Die Deutsche Bank habe das Kursziel für die Aktie nach den Eckdaten sogar von 105 auf 115 Euro angehoben. Für die Premiumhersteller wie BMW sei es ein gutes Quartal gewesen, so Tim Rokossa. Die Jahresziele halte er für konservativ, auch wenn die Zulieferprobleme mit Halbleiterbauteilen im zweiten Quartal Spuren hinterlassen dürften. (Ausgabe 16/2021)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:84,74 EUR -1,10% (29.04.2021, 11:13)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:84,83 EUR -1,23% (29.04.2021, 10:59)