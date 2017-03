ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (02.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie attackiert die obere Trendkanalbegrenzung! ChartanalyseNoch Anfang 2015 notierte das Wertpapier der Premiummarke BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) bei 123,75 Euro, kam kurz darauf aber deutlich unter Druck und fiel noch im gleichen Jahr auf 72,05 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einer zwischengeschalteten Erholung zurück auf 104,85 Euro sei der Wert auf ein finales Verlaufstief von 63,38 Euro bis Mitte 2016 abgerutscht. Erst in diesem Bereich habe das Papier eine tragfähige Unterstützung gefunden und einen bislang kurzfristigen Aufwärtstrend zurück an 91,76 Euro eingeleitet. Doch seit Beginn dieses Jahres korrigiere die BMW-Aktie ihren vorherigen Kursanstieg in einer anzunehmenden bullischen Flagge aus, die bis auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 abwärts gereicht habe. Die letzten Handelstage würden sich durchaus positiv zeigen, womit das Wertpapier von BMW nun direkt die obere Trendkanalbegrenzung attackiere und noch in dieser Woche mit einem Ausbruch aufwarten könnte.Ein nachhaltiger Ausbruch über die letzten Zwischenhochs von 87,59 Euro dürfte das Wertpapier von BMW zunächst einmal an die Jahreshoch bei 91,76 Euro anschieben, darüber sogar bis in den Bereich von 96,31 Euro. Übergeordnet wäre sogar ein Lauf der BMW-Aktie bis zum 38,2% Fibonacci-Retracement bei rund 100,00 Euro denkbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.03.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:86,62 EUR -0,06% (02.03.2017, 10:25)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:86,631 EUR +0,26% (02.03.2017, 10:25)