ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (29.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Weitere Abgaben denkbar - ChartanalyseBisher haben wir in dem bei der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) seit Ende August bestehenden Aufwärtstrendkanal Kursgewinne von 77,40 Euro auf 97,50 Euro erlebt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend habe der Wert zu einer Korrektur angesetzt und sei zunächst auf das Niveau von 92,27 Euro zurückgefallen. Der starke Freitagshandel habe die erwartete Gegenbewegung zur Oberseite eingeleitet, dass allerdings nur als untergeordnete zweite Welle gewertet werden könne. Anschließend daran sollte sich ein zweiter Korrekturteil anschließen und weitere Abgaben mit sich bringen. Dabei stünden Anlegern nun zwei unterschiedliche Handelsmöglichkeiten zur Verfügung. Entweder es werde ein Short-Engagement auf dem aktuellen Kursniveau eingegangen, oder aber abgewartet, bis die Aktie das Kaufniveau erreicht habe.Ausgehend von einer weiteren Korrekturwelle könnten Abgaben im Wertpapier von BMW bis auf das Niveau des gleitenden Durchschnitts EMA 50 um 89,29 Euro abgeleitet werden. Höher als die Marke von 95,00 Euro sollte die Aktie von BMW demnach nicht mehr ansteigen, damit die hinreichende Bedingung einer dreiteiligen Korrekturwelle nach den Regeln der Charttechnik erfüllt werde. Wir gehen bei dieser Besprechung vom Long-Szenario um den gleitenden Durchschnitt EMA 50 aus, von wo aus BMW anschließend mindestens an die Jahreshochs zulegen dürfte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Darüber könnte das Papier schließlich die Zwischenhochs aus Ende 2015 bei 104,85 Euro ansteuern. (Veröffentlicht am 29.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:93,83 EUR 0,00% (29.01.2018, 14:02)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:93,86 EUR -0,24% (29.01.2018, 14:13)