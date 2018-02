Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

87,99 EUR +1,24% (23.02.2018, 15:42)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (23.02.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) waren zuletzt auffällige Insidergeschäfte zu beobachten.Am 15.02.2018 hat die Susanne Klatten Beteiligungs GmbH 49.320.780 Aktien als Sachwertabfindung beim Ausscheiden als Kommanditistin aus der AQTON GmbH & Co. KG für Automobilwerte (vormals: Johanna Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte, steht in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Stefan Quandt) erworben. Am 16.02 hat die AQTON SE konzernintern 50.679.220 Aktien in die AQTON GmbH & Co. KG für Automobilwerte eingebracht. Die Geschäfte stehen nicht im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm.Die AQTON GmbH & Co. KG für Automobilwerte hält aktuell 16,61% der Stimmrechte, die AQTON SE 9,02%.Bei der BMW Group gab es letztlich einen guten Newsflow. Wie das Unternehmen am 13.02.2018 mitteilte, erzielte er besten Januar aller Zeiten. Der Absatz steigt in allen Hauptvertriebsregionen. Insgesamt 169.538 Kunden übernahmen ein BMW, MINI oder Rolls-Royce Premiumfahrzeug - ein Zuwachs um 3,8% gegenüber dem Vorjahresmonat. Ferner hat die BMW Group 2017 über 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge ausgeliefert. Sie will auf diesem Erfolg weiter aufbauen und nimmt für dieses Jahr die Marke von 140.000 elektrifizierten Fahrzeugen ins Visier.Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 21.03.2018 veröffentlicht.Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:87,91 EUR +0,79% (23.02.2018, 15:30)