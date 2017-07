Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

81,28 EUR -1,74% (30.06.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

81,60 EUR -1,24% (30.06.2017, 22:25)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (03.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:In Sachen Marktkapitalisierung wurde BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) bereits vom neuen Konkurrenten Tesla eingeholt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Da die Börse jedoch die Zukunft widerspiegele, wolle man in München aber keinen Markt an das junge Unternehmen abgeben und langfristig gesehen nicht ins Hintertreffen geraten: So werde man auf der Automesse IAA ein komplett elektronisches 3er-Modell vorstellen. So wolle man Teslas Model 3, welches sich bereits in der Produktion befinde und auf eine sehr ähnliche Zielgruppe abziele, Paroli bieten. "Wir werden Tesla das Feld nicht überlassen", habe ein Unternehmenssprecher gesagt.Zuletzt habe sich der deutsche Autohersteller eingestehen müssen, dass man die junge Konkurrenz aus Kalifornien eventuell unterschätzt haben könnte. Lange habe BMW gedacht, man sei mit der aufwendig produzierten i-Reihe ein Vorreiter im elektronischen Markt. Im Hinblick auf die direkte deutsche Konkurrenz möge das gestimmt haben; mit 150 Kilometern habe die erste Version des "i3" jedoch nicht einmal ein Drittel der Reichweite des Tesla 2 zustande gebracht. Dies habe sich auch in niedrigen Verkaufszahlen widergespiegelt, und das obwohl die Entwicklungskosten immens gewesen seien.Daher habe CEO Krüger auch gleich nach seinem Amtsantritt den Bau des größeren "i5" auf 2021 verschieben lassen. Das Auto solle jedoch gleich selbstfahrend sein und als "inext" betitelt werden. Des Weiteren sollten 2021 neue Batteriegeneratoren und eine neue Fahrzeugarchitektur eingeführt werden. So solle ermöglicht werden, dass jedes Modell in jeder BMW-Fabrik entweder mit Verbrennungs-, Elektro-, oder sogar Wasserstoffmotor verbaut werde. Dies erlaube den Münchnern eine enorme Flexibilität, um auf die jeweilige Nachfrage in der Zukunft reagieren zu können.Die Ziele des deutschen Branchenprimus seien hoch gesteckt: 2025, plane man, solle jeder vierte verkaufte BMW, also ungefähr 600.000 Stück im Jahr, elektronisch fahren. Trotz des Wandels verspreche der BMW-Chef seinen Aktionären jedoch eine 8- bis 10-prozentige Rendite. Dies wären mit die besten Werte der gesamten Branche. Die tatsächliche Entwicklung bleibe jedoch abzuwarten.Derzeit notiere die BMW-Aktie mit einem KGV von 7,25 um EUR 81,30 und weise eine Marktkapitalisierung von EUR 51,89 Milliarden auf. Zwölf Bloomberg-Analysten würden das Wertpapier auf "buy", 17 auf "hold" setzen und fünf würden zu "sell" raten. Sie würden das durchschnittliche Kursziel mit EUR 91,48 rund 12,4 Prozent über den derzeitigen Marktpreis setzen.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 30.06.2017).Börsenplätze BMW-Aktie: