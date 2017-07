ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (18.07.2017/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe in dieser Woche die aktuellen Absatzzahlen veröffentlicht. Im ersten Halbjahr seien insgesamt 1,22 Mio. Fahrzeuge verkauft worden, das seien 5% mehr als im Vorjahreszeitraum. Isoliert betrachtet sei die Wachstumsrate im Juni allerdings auf 2% zusammengeschmolzen. Dafür seien die Münchener im Zukunftssegment Elektromobilität hervorragend positioniert, hier hätten sich die Verkaufszahlen in den ersten sechs Monaten um satte 80% auf 42.500 erhöht. Die vom DAX im laufenden Jahr abgehängte Aktie habe in jüngster Zeit wieder etwas Boden gutmachen können.Im letzten Herbst hätten die Experten sich in der Blue-ChipEmpfehlungsliste von Daimler getrennt und nur noch auf ihren Langzeitfavoriten BMW gesetzt. Das habe sich ausgezahlt, in den letzten sechs Monaten hätten die Münchener die Nase deutlich vorne. Bei der Mercedes-Mutter scheine im Moment schwer abzuschätzen, welche Folgen der Dieselskandal noch haben werde.Die BMW-Aktie sehen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" hingegen wegen der günstigen Bewertung als Halteposition. (Ausgabe 27 vom 15.07.2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:83,65 EUR -0,11% (17.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:83,489 EUR -0,46% (17.07.2017, 20:48)