Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (30.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Der Konzern werde das 2011 gegründete CarSharing-Gemeinschaftsunternehmen DriveNow (über 1 Mio. Kunden in 13 europäischen Städten) komplett übernehmen und entsprechend den Joint Venture-Partner Sixt herauskaufen. Der Kaufpreis belaufe sich gemäß Sixt auf 209 Mio. Euro. Diermeier sehe den Deal als Vorbereitung des Zusammenschlusses der CarSharing-Aktivitäten von BMW (DriveNow) und Daimler (Car2go: weltweit 3 Mio. Kunden; Minderheitseigentümer Eurocar (Anteil: 25%)).Insgesamt stelle diese Entwicklung keine Überraschung dar. Die Sektortransformation "erzwinge" nach Meinung des Analysten intra- und intersektorale Partnerschaften/Kooperationen (u.a. Risikoteilung, Skaleneffekte).Die Annäherungsbemühungen zwischen BMW und Daimler hätten im letzten Jahr durch die Kartellvorwürfe (Daimler mit Selbstanzeige, um Kronzeugenregel in Anspruch zu nehmen) einen Dämpfer erhalten. Neben dem tiefgreifenden Strukturwandel und den regulatorischen Herausforderungen würden der Kartellverdacht sowie Hinweise auf eine Dieselabgas-Manipulation für die BMW-Aktie (seit Jahresanfang: +8%; 12 Monate: +8%) bestimmend bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:92,96 EUR -0,62% (30.01.2018, 10:54)