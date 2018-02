Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (07.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Kommt es zu einer größeren Kaufwelle?! ChartanalyseNach einem frischen Jahreshoch bei 97,50 Euro Ende Januar schwächte sich der Schwung aus dem letzten Monat sichtlich ab und führte die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) geradewegs in eine scharfe Korrektur, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der seit September letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend habe aber gehalten und sei vollkommen intakt, womöglich sei das der Auftakt zu einer größeren Kaufwelle!Die starke Tageskerze vom Dienstag habe ihre Gewinne bereits ab dem EMA 200 direkt aufbauen und genügend Käufer für einen starken Rebound einsammeln können. Das spreche von relativer Stärke - entscheidend sei der jetzt der weitere Weg des Wertpapiers. Aus Sicht der Charttechnik ein klares Kaufsignal auf einer Mehrfachunterstützung. Doch etwas mehr müssten sich die Bullen dennoch anstrengen, damit weitere Käufer mobilisiert werden könnten und womöglich bis zum Frühling für einen erneuten Test der Jahreshochs sorgen würden. Eine engmaschige Beobachtung des kurzfristigen Handelsgeschehens müsse zwingend erfolgen, damit jederzeit und schnellstmöglich auf neue Situationen reagiert werden könne.Da sich das aktuelle Kursgeschehen in dem Wertpapier von BMW in einem stark volatilen Umfeld abspiele, komme man zum einen nicht über weite Stopps und eine schnelle Reaktionszeit hinweg. Risikofreudige Investoren können auf einen Kursanstieg der BMW Aktie ab 90,70 Euro bis an die Jahreshochs von 97,50 Euro setzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.02.2018)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:88,25 EUR +0,14% (07.02.2018, 09:46)