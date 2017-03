ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (09.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.In den letzten fünf Wochen sei die BMW-Aktie jeweils um die alten Ausbruchsmarken aus der Nackenlinie des Ende vergangenen Jahres abgeschlossenen Doppelbodens (85,07 EUR) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 86,03 EUR) gependelt. Solange diese Bastion verteidigt werde, besitze der Chartverlauf einen "bullishen" Grundton. In die gleiche Kerbe schlage die seit März 2015 bestehende und im Verlauf der Jahresendrally 2016 nach oben aufgelöste, große Korrekturflagge.Interessanterweise bilde der Autotitel im bisherigen Jahresverlauf nach Erachten der Analysten ein kleineres Pendant aus, welches auf der Oberseite durch den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem 3. Januar (akt. bei 87,30 EUR) limitiert werde. In dieser Gemengelage würden die Analysten einen Sprung über die zuletzt genannte Trendlinie als Katalysator für einen neuen Aufwärtsimpuls definieren. Gelinge der Befreiungsschlag, winke zunächst ein neues Jahreshoch jenseits der Marke von 91,76 EUR. Perspektivisch dürfte dann sogar das Abwärtsgap vom Jahresauftakt 2016 bei 94,71/97,57 EUR geschlossen werden.Eine enge Absicherung auf Basis des eingangs angeführten Unterstützungsbündels gewährleistet im Ausbruchsfall zudem ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 09.03.2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:86,33 EUR -0,37% (09.03.2017, 09:30)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:86,539 EUR -0,13% (09.03.2017, 09:45)