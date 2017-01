Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

86,979 EUR +0,56% (18.01.2017, 09:02)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (18.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Deutliche Stabilisierung - ChartanalyseIn wie weit Donald Trump nun seine angekündigten Drohungen auch wahr machen wird, bleibt noch offen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der deutsche Autobauer BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) produziere nämlich bereits in den USA und könnte von Importzöllen größtenteils verschont bleiben - bestimmt möchte keine der beiden Seiten einen Handelskrieg riskieren, aber BMW könne bedingt Druck über einen Arbeitsplatzabbau in den USA ausüben. Möglicherweise sähen es die Investoren ähnlich, weshalb seit Beginn dieser Handelswoche eine deutliche Stabilisierung im Chartverlauf zu erkennen sei und der Wert zuletzt ohnehin an eine wichtige Unterstützungsmarke zurückgesetzt habe. In diesem Bereich befinde sich auch der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis und habe im gestrigen Handel für leichte Zugewinne in der BMW-Aktie gesorgt.Sollte sich also die positive Grundtendenz an der markanten Horizontalunterstützung von 85,07 Euro in den kommen Tagen ungebrochen weiter fortsetzen, bestünde sogar eine realistische Chance für eine Wiederaufnahme der seit Mitte 2016 andauernden Erholungsbewegung, sowie frischer Jahreshochs.Zunächst einmal sollten sich Anleger noch ein bisschen gedulden, bis auch ein aussagekräftiger Boden im Bereich der 50-Tagelinie vorliege. Dann könne nämlich über ein spekulatives Long-Investment zunächst einmal auf einen Rücklauf an die Jahreshochs bei 91,76 Euro gesetzt werden, darüber dürfte das Wertpapier des Autobauers weiter in den dreistelligen Kussbereich von rund 100,00 Euro vordringen.Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:86,47 EUR -0,07% (17.01.2017, 17:35)