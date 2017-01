Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (17.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: BMW erfüllt die Kriterien von Trump - Ruhe bewahren! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", zeigt sich in einer aktuellen Aktienanalyse zurückhaltend gegenüber der Aktie des Münchener Autokonzerns BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Auf dem deutschen Markt stehe nun die Automobilindustrie im Fokus. Grund dafür sei die Aussage von Donald Trump in einem Interview, Auslandsproduktion mit Strafzöllen zu versehen.Die BMW AG betreibe mit der Produktion in Spartanburg die größte Autoproduktion weltweit. Insofern erfülle man hier die Kriterien von Donald Trump, was die Produktion an sich und den Vertrieb betreffe: Man produziere in etwa so viele Autos wie man in den USA vertreibe. Der Aktienprofi denke, dass sich BMW im Hinblick auf Trump-Aussagen eher entspannen könne.Was den Chart betreffe, werde der Ausbruchspunkt von der BMW-Aktie noch mal angetestet, so der Börsenexperte. Hier gelte erst mal grundsätzlich, Ruhe zu bewahren. Man müsse aber die weiteren Entwicklungen beobachten.Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:85,631 EUR -1,19% (17.01.2017, 11:25)